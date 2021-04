Bitcoin tõusis Coinbase'i börsidebüüdi eel rekordini

Bitcoini hind tõusis täna vahetult enne Coinbase’i börsiletulekut uute rekorditeni, vahendab Reuters.

Bitcoini hind ületas täna 62 857 dollari taseme, mis on uus kõigi aegade rekord. Täna teeb USAs Nasdaqi börsil debüüdi USA suurim krüptovaluutade börs Coinbase. Arvatakse, et ettevõtte börsiletulek on krüptomaailma järjekordne võit.