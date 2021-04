Pandeemiast kasu lõikava ettevõtte käive tegi hoopis vähikäiku

Pandeemiaga võitlev ZÄP kaotas käivet kaubanduskeskuste sulgemiste tõttu, kuid investorid põhjendusega rahul ei ole. Foto: ZÄP

Funderbeamis raha kaasanud desolahenduste pakkuja ZÄP teatas üle 40% suurusest käibe langusest aasta esimeses kvartalis, mis tõi investor Ivar Mägile pettumuse.

„Just nimelt koroonaviirusega võitlemisega see ettevõte ju tegelema peakski ja koroonaviiruse kõrghetkel peaks just nimelt selle ettevõtte käive kõige suuremas kasvus olema,“ tõi välja Ivar Mägi. Investor tulemusega rahul ei olnud ning leiab, et kui praegu ei tehta kiiret kasvu, siis hiljem see lihtsamaks ei lähe.