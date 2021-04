Daimler teenis korraliku kasumi ja tõstis prognoose

Mercedes-Benzi tootja Daimler AG tõstis tänavust kasumiprognoosi, aga hoiatas, et pooljuhtide puudus võib ka teises kvartalis ettevõtte müüki mõjutada, vahendab Reuters.

Daimleri teatel on praegu olukord pooljuhtide turul küllaltki kehv ning edasist on raske prognoosida. Sellegipoolest ootab autotootja, et aasta teises pooles toimub mõningane taastumine. Puudujääk on sundinud mitmeid autotootjat tootmist vähendama.