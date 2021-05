Enlight Research: Tallinki aktsia õiglane hind on veerandi võrra kõrgemal

Tallinki laev. Foto: Reuters/Scanpix

Balti börsifirmasid analüüsiv Enlight Research teatas, et Tallinki aktsia õiglane väärtus on nende hinnangul 0,94 eurot. Optimismiks annavad eelkõige põhjust kiire vaktsineerimine ja Euroopa Liidu rohepassi tulek, mis võimaldavad reisijate arvu taastada.

Euroopa vaktsineerimisprogrammi kiirenemine ning Euroopa Liidu rohelise passi kasutuselevõtt peaks suve keskel reisiturul märkimisväärse taastumise tooma. “Järgmine kvartal saab Tallinki jaoks olema väljakutseks, aga kulud ja rahavood on kontrolli all ning aktsia hinnatase on normaliseeruvate kasumite valguses madal,” kirjutas analüüsifirma.