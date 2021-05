Eksperdid annavad nõu: kuidas ennast inflatsiooni eest kaitsta

Swedbanki investeeringute strateeg Tarmo Tanilas soovitab investoritel portfellid kriitilise pilguga üle vaadata. Foto: Raul_Mee

Järjest enam raputab turge inflatsioonihirm ning investoril tasuks üle vaadata oma portfell, et kindlustada ennast inflatsioonist tulenevate riskide vastu.

Viimastel nädalatel on järjest enam tulnud uudised inflatsiooni kasvust, mis hirmutab investoreid ja on turud langusele pööranud. Nii USA kui Euroopa Liidu keskpanga ametnikud on investoreid rahustanud, öeldes, et plaanitakse jätkata lühiajaliste intressimäärade hoidmist nulli lähedal. Siiski on viimasel ajal esinenud suuri tarneraskusi ja tooraine puudust, mis on juba hindu kergitanud ja viidanud inflatsiooni lähenemisele.