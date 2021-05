Musk kritiseeris uuesti bitcoini ja räägib üles Dogecoini

Tesla tegevjuht Elon Musk. Foto: Reuters/Scanpix

Elon Musk teatas eile, et Bitcoini enam Teslade ostmiseks kasutada ei saa. Nüüd laiendas ta oma bitcoini vastu suunatud kriitikat ning rääkis üles hoopis Dogecoini, vahendab Bloomberg.

Tesla tegevjuht kirjutas eile Twitteris, et ta muretseb kivisöe ja fossiilsetel kütustel põhineva energia “massilise kasutamise” pärast krüptovaluutade kaevandamisel. See järgnes varasemale Twitteri postitusele, kus Musk tõi välja Cambridge’i ülikooli graafiku, mis näitas, et bitcoini elektrikasutus on tänavu järsult tõusnud.