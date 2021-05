Mobius: ostan India aktsiaid ja kulda

Investor Mark Mobius. Foto: Reuters/Scanpix

Arenevate turgude investeerimisguru Mark Mobius ütles, et vaatamata koroonaviiruse kriisile on India aktsiad tema jaoks atraktiivsed, vahendab CNBC.

India aktsiaindeks Nifty 50 on tänavu kallinenud umbes 8,1 protsenti. Indeks on tõusnud vaatamata sellele, et viimase kuu jooksul on koroonaviiruse juhtumite arv riigis järsult kasvanud.