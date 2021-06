Nafta hind tõusis enam kui kahe aasta tippu

Nafta puurtornid. Foto: Reuters/Scanpix

USA naftafutuuride hind tõusis enam kui kahe ja poole aasta kõrgeimale tasemele, sest naftakartell OPEC+ ootab globaalse turu kitsenemist, vahendab Bloomberg.

WTI toornafta on täna kallinenud ligi 3 protsenti, 68,3 dollarini barrel, mis on kõrgeim tase alates 2018. aasta oktoobrist. Brenti toornafta jõudis täna 70 dollarini barreli eest – see on tase, mida pole suudetud pikka aega hoida alates 2019. aastast.