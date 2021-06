Venemaa keskpank plaanib luua krüptorubla

Ajal, mil majandus liigub suuresti internetti, saavad krüptorahad tulevikus finantssüsteemide lahutamatuks osaks, ütles Venemaa keskpanga juht Elvira Nabiullina.

Tekkinud on vajadus kiirete ja odavate maksesüsteemide järele, keskpangad ja digirahad suudavad seda vajadust rahuldada, ütles Nabiullina CNBC-le antud intervjuus. “See on meie finantssüsteemi tulevik, sest see korreleerub digimajanduse arenguga,” ütles ta.