Kuldar Leis veab järjekordse firma börsile

Kagu-Eesti ettevõtja ja ettevõtjate nõustaja Kuldar Leis. Eelmisel nädalal asus ta ka juhtima sihtasutust Tartu 2024 ehk kultuuripealinna projekti. Foto: Andras Kralla

Ettevõtja Kuldar Leis rääkis tänases raadiosaates "Kuum tool", et kavatseb viia idufirma Bercman Technologies Tallinnas First North börsile.

"Ma veel ei saa öelda, millal see toimub, aga oleme väga indu täis. Saame aru, et firma on väike ja tundmatu, aga kuna oleme kasvuettevõte, siis küll me tuntuks saame," rääkis Leis. Varem on ta börsile aidanud PRFoodsi ja Linda Nektari.