Kuldar Leis valiti Tartu 2024 juhiks

Ettevõtja ja ettevõtlusnõustaja Kuldar Leis Foto: Mana Kaasik

Sihtasutuse Tartu 2024 juhatuse liikmena asub täna tööle ettevõtja ja ettevõtlusnõustaja Kuldar Leis, kes lubab teha Tartu 2024 üheks tuntumaks Eesti kaubamärgiks.

Kultuuripealinna sündmuste edukaks elluviimiseks on Leisil sihtasutuse juhina kaks peamist sihti, vahendab pressiteade. “Esiteks on meie sihiks luua kogu Lõuna-Eestit kattev suur meeskond. Ma soovin, et kõik need inimesed oleksid ühise eesmärgi nimel töötades uhked Euroopa kultuuripealinna üle,” selgitas Kuldar Leis teate vahendusel.