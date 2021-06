Elon Musk säutsus taas bitcoini hinna üles

Bitcoini kaevandamisega kaasnev suur süsiniku jalajälg on krüptokommuunides muutunud aina päevakajalisemaks teemaks. Foto: Dado Ruvic, Reuters/Scanpix

Tesla müüs turu testimiseks 10% oma bitcoini portfellist, pärast mida lubas firma juht Elon Musk sõidukite eest tasumist bitcoinis võimaldada niipea, kui 50% bitcoini kaevuritest lähevad üle puhtale energiale.

Krüptovaluuta hinnad tõusid järsult pärast Elon Muski lubadust võimaldada Tesla sõidukite eest tasuda bitcoinis, kui bitcoini infrastruktuuri võtmeisikud saavad kinnitada, et 50% bitcoini kaevandamiseks minevast energiast on puhas. Vaid tänase päevaga on bitcoin kallinenud ligi 10%.