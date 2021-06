Börsipäev algas loiult

Kauplemispäeva alguses pole suuri liikumisi toimunud. Foto: AP / Scanpix

Aasia börsid alustasid päeva punases. Nikkei 225 indeks on langenud 0,51%, Hang Seng 0,26% ja Aasia Dow 0,05%. USA peamised aktsiafutuurid on aga kergelt plussis. S&P 500 on kasvatanud väärtust 0,03%, Nasdaq 0,12% ja Dow Jones on pisut langenud -0,05%.

Aasia turgude langust põhjustab Hiina jaemüügi- ja tööstustoodangu tagasihoidlik kasv, mis ennustab kasvukiiruse aeglustumist selleks aastaks.