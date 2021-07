Kinnisvarainvestor jagab nippi: see annab eufoorias turul teiste ees eelise

Kui kinnisvaraturul on pakkujaid palju ning hinnad kerkivad mühinal, saab eelise see ostja, kes on juba oma laenuvõimekuse pankadega läbi rääkinud, jagas tarkust kinnisvarainvestor Kadri Mäsak.

