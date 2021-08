USA OPECile: loobuge tootmiskärbetest täielikult

USA president Joe Biden. Foto: Reuters/Scanpix

USA presidendi Joe Bideni administratsioon ärgitas naftakartelli OPECit ja selle liitlasi rohkem naftat tootma, et leevendada kütuste hinna tõusu, mis võib globaalse majanduse taastumist pidurdada, vahendab Reuters.

See avaldus näitab Valge Maja valmisolekut sekkuda maailma suurimate naftatootjate tegevusse, et need oma pakkumist tööstuse ja tarbijate heaolu nimel suurendaksid. Isegi olukorras, kus madalamad hinnad survestaks USA kodumaiseid tootjaid ning poleks roheenergiale ülemineku jaoks kõige parem variant.

