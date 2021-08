Linda Nektar kahekordistas kasumi

Karjaimmuunsus muutub järjest enam muinasjutuks

Kui koroonaviirus eelmisel aastal levima hakkas, mängisid valitsused kõikjal karjaimmuunsusele. Tõotatud maale, kus viirus lõpetab plahvatusliku leviku, sest ühiskond on selle vastu kaitstud. See ootus on järjest enam fantaasia, kirjutab Bloomberg.

