Eksperdid: majandustõus on alles alguses

Kogenud investorid ja rahatarkuse edendajad (pildil vasakult) Liisi Kirch, Kristjan Liivamägi ja Jaak Roosaare jagamas oma teadmisi Arvamusfestivalil. Foto: Äripäev

Arvamusfestivalil esinenud investorid märkisid, et kuigi eelmisel aastal õiget majanduslangust justkui ei olnudki, siis toimus see siiski juba ära ning nüüd on majandus tõusuteed alles alustamas.

Viimase enam kui aastaga on majandus olnud taastumises koroonakriisist ja praeguseks on paljudes sektorites jõutud isegi parema tasemeni kui enne kriisi algust. Majandusteaduste doktori ja õppejõu Kristjan Liivamäe hinnangul oleme me nüüdseks läbinud langus- ja taastumisfaasi ning jõudnud makromajanduslike näitajate poolest alles tõusufaasi algusesse. Kuigi osa inimeste meelest ei näinud me eelmisel aastal õigest majanduslangust, siis Liivamäe toonitas, et faktiliselt majanduslangus siiski oli juba ära ning siit edasi on oodata ainult majanduskasvu. Oma usku majanduskasvu kinnitas Liivamägi tõdemusega, et ta on praeguseks võtnud aktsiaturgudel suurema positsiooni kui kunagi varem.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099