Liisi Kirch: kasutagem võimalust haridusinnovatsiooniks!

Liisi Kirch Foto: Annika Metsla

Haridus on üks valdkondadest, kus muutuste juurutamiseks peab arvestama pika ajaperioodiga. Praegune, juba üle aasta kestnud olukord riigis on meile kätte andnud ootamatu võimaluse protsessi kiirendamiseks – seda aga ainult siis, kui me edasiliikumist jätkame, kirjutab finantsvaba investor ja rahatarkuse koordinaator Liisi Kirch konkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Eesti on haridusvaldkonnas tuntud kui väga eesrindlik riik. Kuvandit tugevast haridussüsteemist käsikäes digiriigiga tuleks säilitada kaug- ja hübriidõppe võimalusi ka tulevikus rakendades. Kui suur oleks kokkuhoid nii ajaliselt kui rahaliselt, kui üks oma ala spetsialist hästi ja huvitavalt iga teema videosilla abil kõikidele ühe vanuseastme õpilastele ühekorraga lahti seletaks? Milline oleks kollektiivne võit, kui entusiastlik oma eriala esindaja näitaks korraga mitmele klassitäiele õpilastele, milline näeb välja tema tööpäev? Kui palju muutuks iga kooli sisekliima paremaks, kui (maapiirkonna) koolijuht ei peaks kulutama nii palju aega õpetajate leidmisele?