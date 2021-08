Uudised

Otse arvamusfestivalilt: kuidas saavutada finantsvabadus

Foto: Meeli Küttim

Vaata kell 14 algavat arutelu sellest, kuidas arukalt majandades saavutada finantsiline heaolu, osalevad Liisi Kirch, Kristjan Liivamägi ja Jaak Roosaare, vestlust juhib Juhan Lang.

Üleilmne koroonapandeemia, meie kõigi rahakotti puudutav pensionireform ja ees seisvad demograafilised väljakutsed on tõstnud esile üksikisiku rahatarkuse olulisuse. Eesti pikim ja kalleim ajakirjanduslik eksperiment “investor Toomas” on 20 aasta jooksul edukalt tõestanud, et meil kõigil on võimalik arukalt majandades saavutada finantsiline heaolu ning nii oluliselt vähendada oma sõltuvust päevapoliitikast ja panna vastu saatuselöökidele.

