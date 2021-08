Bitcoin ületas uuesti 50 000 dollari piiri

Koroonaviirus jookseb teadlastel eest ära

Vaktsineeritud inimesed nakatuvad koroonaviirusega, aga hetkel on veel segane, kui sageli ning kui palju nad viirust levitavad, kirjutab Bloomberg. Segane on, kas asi on vaktsiinides, viiruses või hoopis vaktsineeritute muutunud käitumises.

Vaktsineeritud inimesed nakatuvad koroonaviirusega, aga hetkel on veel segane, kui sageli ning kui palju nad viirust levitavad, kirjutab Bloomberg. Segane on, kas asi on vaktsiinides, viiruses või hoopis vaktsineeritute muutunud käitumises.