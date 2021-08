Baltic Horizon Fund kasumist hoolimata kahjumis

Baltic Horizon Fundi juht Tarmo Karotam peab veel nägema vaeva, et pikaaegseid investoreid rõõmustada. Foto: Liis Treimann

Täna toimus Balti börsil kaupleva Baltic Horizon Fundi investorüritus, kus tutvustati eelmise poolaasta tulemusi, anti ülevaade fondi senisest käekäigust ja räägiti tulevikuplaanidest.

Esimese poolaastaga teenis Baltic Horizon kokku 8,53 miljonit eurot netotulu, mis on 17,9% vähem võrreldes 2020. aasta sama perioodiga ning on paljuski tingitud abimeetmetest rentnikele seoses kriisiolukorraga. Fondi netokahjum võrreldes eelmise aasta esimese poolega on 9,2 miljonit eurot, mille on põhjustanud fondi portfellis olevate kinnisvaraobjektide väärtuse allahindamine. Varade väärtuse langemiseta oleks fondi 2021. aasta esimese poole netokasum olnud 5 miljonit eurot.

