USA majandus kasvas ligi 7 protsenti

USA majandus kasvas esimeses kvartalis 6,3 protsenti ja teises kvartalis 6,6 protsenti. Foto: Reuters/Scanpix

USA majandus kasvas teises kvartalis arvatust veidi kiiremini, mis viis sisemajanduse koguprodukti pandeemiaeelsest tasemest kõrgemale. Massiivsed valitsuse abipaketid ning vaktsineerimine aitasid tarbimist suurendada, vahendab Reuters.

Ühendriikide tööministeeriumi avaldatud raportist selgus ka see, et ettevõtete kasumid olid kopsakad. See peaks võimaldama ettevõtetel seadmete ja tehnika ostmist jätkata ning uusi töötajaid palgata, mis omakorda aitab tugevat majanduskasvu kolmandas kvartalis säilitada.

