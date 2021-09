Läti riskikapitalifirma eemaldatakse väärinfo tõttu börsilt

Nasdaq teatas, et Baltic Technology Ventures eemaldatakse börsilt juba homme. Foto: LIIS TREIMANN

Läti finants- ja kapitaliturgude järelevalve teatas täna, et riskikapitali firma Baltic Technology Ventures tuleb First Northi börsilt välja arvata, sest ettevõte on esitanud väärinfot.

Regulaatorid teatasid, et ettevõte avaldas 2020. aasta esimese poolaasta aruande, kus oli toodud välja, et firma mittemateriaalsed investeeringud ulatusid enam kui 73 miljoni euroni. Auditeeritud 2020. aasta aruandest aga selgus, et mittemateriaalseid investeeringuid enam ei olnud ning varade maht ulatus vaid 64 041 euroni.

