Hiina suurfirma võimalik pankrot ähvardab kogu regiooni majandust

China Evergrande peakontor Hongkongis. Foto: Reuters/Scanpix

Hinna kinnisvarafirma Evergrande on kokkukukkumise äärel ning analüütikud hoiatavad, et hullema stsenaariumi puhul on sellel suur mõju ka ülejäänud maailmale.

“Evergrande kokkukukkumine oleks suurim test, millega Hiina finantssüsteem on pidanud aastate vältel silmitsi seisma,” ütles Capital Economicsi Aasia ökonomist Mark Williams. Kui tõsine probleem on ning kuidas mõjutab see investoreid?

