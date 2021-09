Börs: USA aktsiaturud lõpetasid nädala väikse tõusuga

New Yorgi börs.

USA aktsiaturud lõpetasid nädala viimase päeva väikse tõusuga, vaatamata sellele, et Euroopa turud olid Evergrandega seotud mure tõttu järsult odavnemas, vahendab Reuters.

See nädal oli turgudel kõige tähtsam teema Hiina kinnisvaraarendaja Evergrande – kardetakse, et ettevõte võib pankrotti minna. Ettevõte jättis osadele töötajatele töötasu maksmata ning osad investorid kinnitasid nädala lõpus, et neljapäeval laekuma pidanud intressimakseid Evergrandelt ei tulnud.