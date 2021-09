Euroopa turud on järsust langusest taastumas

Naabritevahelised kinnisvaratülid: naabril pole minu ehitusele vetoõigust

Kui naaberkinnistu on aastaid olnud tühermaa, siis see ei tähenda see, et inimene saaks öelda, et ta on harjunud sellise vaatega, rääkis vandeadvokaat Sandor Elias saates "Triniti eetris". Kolleeg Ramil Pärdi sõnul puudub naabritel üksteise ehitustegevuse kohta vetoõigus.

