Powell: kiire inflatsioon jätkub ka järgmisel aastal

Fedi juht Jerome Powell tunnistas, et inflatsioonisurve pole leevenenud soovitud tempos. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa Keskpanga korraldatud paneeldiskussioonil ütles Föderaalreservi juht Jerome Powell, et inflatsioon aeglustub lõpuks, aga hiljem kui nad on lootnud, vahendab CNBC.

Powell kommenteeris, et on pettunud, et majanduse kitsaskohad ja tarneahela probleemid ei parane, vaid on hoopis natukene halvenenud. Lisades, et Föderaalreservis nähakse, et probleemid jätkuvad ka järgmisel aastal ning seetõttu püsib ka hinnatõus kiire.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099