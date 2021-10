Tallinna börs alustas päeva lennukalt

Tallinna börsi tõusu veavad pangad, nende hulgas Coop Panga aktsia kallinemine. Foto: Liis Treimann

Tallinna börs alustas päeva lennukalt, LHV tugevad tulemused aitasid pankade aktsiatel tublisti tõusta ning börsi põhinimekiri oli peaaegu üleni roheline.

Tallinna börs alustas tänast päeva järsu tõusuga – kohalik börsiindeks on kallinenud 1,8 protsenti, 1979,7 punktini. Septembri alguses saavutatud kõigi aegade tippudest on puudu nüüd vähem kui 10 protsenti. Balti börsiindeks on täna kallinenud 1,5 protsenti, 1576,8 punktini.

