Analüütikud: valimiste tulemused toovad muutused ka valitsuses

Äripäeva ajakirjanikud Aivar Hundimägi ja Urmas Jaagant rääkisid Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et seekordsete kohalike valimiste võitjad on Eesti 200 ning kaotaja on möödalaskude tõttu ja kasina häältesaagi toonud Jüri Ratas. Ilma Keskerakonnata koalitsiooni Hundimägi ja Jaagant ei näe.

