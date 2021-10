12 kuu euribor liigub tõusutrendis

Swedbanki peaökonomisti sõnul oodatakse 3-kuu euribori nulli jõudmist aastaks 2023. Foto: AFP/Scanpix

Turuosalised ei usu Euroopa Keskpanga juhi rahustamist, et intressimäärasid ei tõsteta ning sellest tulenevalt on võlakirjade intressid tõusmas ning kasvutrendis on ka euribori tase.

Erinevalt Eestist on Soomes kodulaenudega seotud 12 kuu euribor, mis on käesoleval aastal liikunud kasvutrendis. Siiski on euribor jätkuvalt miinuses ning viimastel päevadel on euribor olnud –0,47% ja on kerkinud aasta algusest 0,3 protsendipunkti. See siiski ei mõjuta veel kodulaenu intressimakset, kuid näitab, et trend on kergele kasvule.

