Analüüs: kinnisvarahinnad liiguvad vaid ühes suunas

Kiikri 6 kortermajad on üks paljudest arendustest, mis on pealinna kerkimas. Foto: Andras Kralla

Praeguses majanduskeskkonnas ei ole elamispindade turul kahte võimalikku liikumise suunda. Kõik nooled näitavad kindlameelselt üles.

Majanduse üldine pilt on äraarvamata hea. Majanduskasv lõi 13protsendilise kasvumääraga taas ka kõige optimistlikumaid prognoose. Ajutiselt tardunud keskmine palk liigub jälle tempokalt üles. Tööpuudus on vähenemas ja tööhõive suurenemas ehk tööpuuduse asemel kõneleme uuesti tööjõupuudusest. Nii on ettevõtete ja tarbijate kindlustunne tugev ning liikumas järjest paremuse suunas.

