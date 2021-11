Ignitis on elektrihindade tõusust võitnud

Ignitise roheenergial läheb aina paremini ja tootmismahte plaanitakse veelgi suurendada. Foto: Ignitis grupe

Ignitise täna avaldatud tulemustest selgub, et Leedu energiakontserni 9 kuu korrigeeritud kulumieelne kasum tõusis 31 protsenti, korrigeeritud netokasum on tõusnud 65,4 protsenti ja oodata on mitmeid uusi arendusprojekte.

Ignitise 9 kuu korrigeeritud EBITDA tõusis 2021. aastal 31 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, jõudes 214,5 miljoni euroni. Samal ajal on Ignitise energiakontserni korrigeerimata EBITDA tõusnud 8,81 protsenti ning korrigeerimata puhastulu kahanenud 12,83 protsendi võrra.

