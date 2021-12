JPMorgan: omikronitüvi võib tähendada pandeemia lõppu

JPMorgani strateegid arvavad, et omikronitüvi võib viidata pandeemia lõpule. Foto: Reuters/Scanpix

Hirm koroonaviiruse omikronitüve pärast on aktsiaturge juba nädal aega surve all hoidnud. See võib investoritele pakkuda hea võimaluse aktsiaid ja toorained odavamalt osta, teatas JPMorgan Chase.

Kuigi on tõenäoline, et omikronitüvi on nakkavam kui varasemad tüved, siis tegelikult pole omikroni oht inimeste eludele nii suur kui muudel tüvedel. See sobitub ajalooliselt uuritud viirustega, mis järgivad sarnast mustrit, ütlesid JPMorgani strateegid Marko Kolanovix ja Bram Kaplan kolmapäeval avaldatud kirjas. See võib riskantsematele turgudele olla positiivne uudis, sest see võib anda märku pandeemia lõpust, ütlesid nad.

