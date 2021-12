Kohvi hind tõusis kümne aasta kõrgeima tasemeni

Arabica kohvi hind on tänavu kallinenud enam kui kaks korda. Foto: Reuters/Scanpix

Kohvi hind on tõusnud kümne aasta kõrgeima tasemeni, ettevõtted ja kauplejad püüavad turult kätte saada kõike, mis võimalik. Aasta lõpus on nõudlus kasvanud ning tarneahelaga seotud probleemid piiravad pakkumist, vahendab Financial Times.

Ostjad on hakanud kauplema futuuridega, mis võimaldab neil kohvi hinda fikseerida ja teatud ajal see kätte saada. Töötlejad kardavad, et varusid ei ole piisavalt ning füüsilisel turul on puudujääk.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099