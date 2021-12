Novaturas kasvas 11 kuuga mühinal

Novaturase grupi juht Audronė Keinytė. Foto: Verslo Zinios

Reisifirma Novaturas püsib pärast koroonakriisi kasvukursil, tõusvas joones on kerkinud nii ettevõtte käive kui ka reisijate maht.

Jaanuarist Novembrini on ettevõte teenindanud 162 500 klienti, mis on eelmise aasta sama ajaga võrreldes 240% rohkem, teatas ettevõte börsile. Siiski, eelmisel aastal oli võrdlusbaas madalam ning võrreldes 2019 aasta 11 kuuga teenindati ligi 42% vähem kliente. Aasta algusest novembri lõpuni on ettevõte teeninud 102,2 miljonit eurot, mida on 215% rohkem aasta varasema sama ajaga võrreldes ning 40% madalam 2019. aasta sama ajaga võrreldes.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099