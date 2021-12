LNG tarned on gaasi hinna Euroopas tipust 45% langetanud

LNG tanker Minerva Chios. Foto: Minerva Gas

Gaasifutuuride hinnad Amsterdamis on viie päevaga langenud 45%, kui Euroopa turule on jõudmas esimesed gaasitarned Põhja-Ameerikast.

Möödunud nädalal maksid maagaasi jaanuaritarned Amsterdamis 182 eurot megavatt, täna pärast lõunat oli hind aga Bloombergi andmeil kukkunud 101 euroni. Ehkki Gazprom pidurdab endiselt gaasi müüki Euroopa turule, on hea hind kohale meelitanud Põhja-Ameerika veeldatud gaasi (LNG) tarned ja see on defitsiiti märgatavalt leevendanud.

