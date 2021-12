Hagen Bikes jätkab mõõdukat tõusu, Tallinna börs roheline

Eile esimest päeva Tallinna First Northi alternatiivturul kaubeldavaks muutunud elektriliste kastirataste tootja Hagen Bikesi aktsia tõusis päeva lõpuks 38,9%. Foto: Andras Kralla

Täna teist päeva Tallinna First Northi alternatiivbörsil kauplev Hagen Bikes on jätkanud kerges tõusujoones. Samal ajal on Tallinna börsil rohelises ka enamik teisi ettevõtteid.

Hagen Bikesi aktsia hind on täna tõusnud 0,9%, 3,7 euro peale. Kui Hageni esimese päeva käive ulatus 220 235 euroni, siis teise päeva esimese kolme tunniga on kauplemismaht jäänud 41 618 euro peale. Sealjuures on 396 tehinguga vahetanud omanikku 11 166 aktsiat. Tänase päeva kõrgeim hind Hagen Bikesil on olnud 3,77 eurot.

