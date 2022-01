Investorid limpsavad keelt aktsiate järele, mis võiksid börsile tulla

Investor Ivar Mägi sõnul näitas Enefit Greeni märkimine, et Eesti investoritel on uute börsifirmade emissioonide rahastamiseks piisavalt palju kapitali. Foto: Andras Kralla / Äripäev

2021. aastal lisandus Tallinna börsile rohkem ettevõtteid, kui ilmselt ükski investor oleks osanud loota. Samal ajal on börsiettevõtete hingeeluga kursis olevad eksperdid öelnud, et ka tänavu näeme me börsil rohkelt uusi ettevõtteid. Uurisime Eesti investorite käest, mis firmasid nad kodubörsil näha tahaksid.

Kõige enam soovivad investorid panustada tehnoloogiat ja innovatsiooni rakendavatesse ettevõtetesse, aga silma hakkab ka energiasektor, mis on viimasel ajal tavapärasest suuremat tähelepanu pälvinud. Samal ajal ei jää tähelepanuta ka börsil juba praegu ilma tegev kinnisvarasektor, sealgi on seni avastamata pärle, mis võiksid oma tee avalikkuseni leida.

