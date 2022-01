ELMO Rendi aktsiate märkimine lõppeb täna

Börsitoimetuse juht: finantsturgudel on kolm valget luike

Kui Föderaalreserv andis vana aasta sees signaali, et intressitõus on tulekul, siis börs tõusis, ent USA keskpankurite detsembri tööprotokollide avalikuks tulek jällegi langetas hindu. See näitab turgude muutunud sentimenti, rääkis Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

