Meta kordas ähvardust Facebook Euroopast ära viia

Valgevene odav tsement ähvardab kohalikku tootmist välja suretada

Valgevene odav tsement on juba üle ujutanud Leedu turu ja on Lätis võimsalt sees ning küll nad jõuavad kohe Eestisse ka. Sellega kaasneb silmakirjalik suhtumine, et poliitiliselt taunime diktaatorit, aga nende odav kaup kõlbab küll, muretseb Kunda Nordic Tsemendi juht Meelis Einstein.

