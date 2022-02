Video: börsikaupleja Marat Kasparovi saadud õppetunnid

Börsikaupleja Marat Kasparov Bolti tehingust mingit viga ei näinud ning varakult väljumises midagi erilist ei näe. Foto: Raul Mee

Börsikaupleja Marat Kasparov rääkis jaanuaris toimunud investor Toomase konverentsil, millised on olnud tema suurimad vead ja neist saadud õppetunnid.

Oma ettekandes tõdes Kasparov, et algusaastatel kuulas ta palju teiste arvamusi, kuid investeeringute tegemisel tuleks siiski mõelda oma peaga. Meedia puhul oli Kasparov kriitiline, kuna negatiivseid pealkirju on olnud aastaid järjest, kuid USA S&P 500 aktsiaindeks on kerkinud järjest uutesse kõrgustesse. Kasparov tõi välja, et tema jaoks on oluline leida põhjuseid, miks midagi on juhtunud.

