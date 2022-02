JPMorgan: kasvuaktsiad pole odavnemisest hoolimata odavad

JPMorgani peahoone sissepääs New Yorgis. Foto: JPMorgan

JPMorgani analüütikute arvates ei ole hiljutine kasvuaktsiate langus pandeemia-aja tippudelt neid investorile soetamiseks piisavalt odavaks muutnud.

Panga arvutuste kohaselt on alles kasumi poole püüdlevad tehnoloogiaettevõtted langenud praeguseks 30% oma tippudest, pangandusäpid ja muud fintech-ettevõtted koguni 40%, vahendab Bloomberg. Odavnenud on ka etableerunud aktsiad: näiteks Meta (Facebook) on tipust alla tulnud 38% ja Netflix 35%.

