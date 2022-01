Odavnev Vene rubla võib mitut Soome börsifirmat kahjustada

Ponsse metsamasinate Venemaale müük kõigub aastati suurelt, eelmisel aasta üheksa kuuga andis Venemaa kuskil 18 protsenti müügist. Foto: Simon Hamelius, Ponsse

Venemaa rubla on eelmise aasta oktoobri lõpust 8 protsenti odavam ja see koos ähvardavate lisasanktsioonidega võib ka mitme Soome börsifirma käekäiku mõjutada, kirjutab Kauppalehti.

Üks sellistest on rehvitootja Nokian Renkaat, kelle tootmisest suur osa on Venemaal. Ettevõtte toodete kuluosast oluline osa on euro- või dollaripõhine, mistõttu nõrk rubla mõjutab negatiivselt Vene äriüksuse kasumlikkust.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099