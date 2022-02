Putin tunnustas Ida-Ukraina nn rahvavabariike

Ajaloolase prohvetlik ennustus Putini käitumise kohta Ukrainaga hakkab täituma

Iisraeli ajaloolase ja mitme menuki autor Yuval Noah Harari kirjutas ajal, kui veel tohutuid Vene vägesid Ukraina piiridele polnud kokku koondatud, oma raamatus "21 õppetundi 21. sajandiks", et ainus suurriikide algatatud edukas sõda 21. sajandil on olnud Krimmi vallutamine Venemaa poolt ning see võib vallandada põrguväravad.