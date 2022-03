USA fondid paljastavad suletud Vene aktsiaturu krahhi ulatuse

Sõda Ukraina vastu pani ka Venemaa rubla järsult kukkuma. Foto: Reuters/Scanpix

Venemaa aktsiaturg on alates nädala algusest suletud, aga kaotuste ulatusest annavad ülevaate USA börsil kaubeldavad fondid, mis kajastavad Vene aktsiate käekäiku, vahendab Bloomberg.

VanEck Russia ETF (RSX) ja iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) kukkusid eile vastavalt 30 ja 27 protsenti. Täna on kumbki fond odavnenud veel vastavalt 14 ja 13 protsenti. Fondidesse on voolanud viimase nädala jooksul miljoneid dollareid, aga raha on kasutatud peamiselt selleks, et panustada nende langusele.

