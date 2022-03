Tallinna börs tõusis kolmandat päeva järjest

USA tootjahinnad tõusid 10 protsenti

USA tootjahinnad tõusid veebruaris järsult, sest tootjate kulud on kasvamas. See näitab, et inflatsioonisurve on jätkuvalt tugev, vahendab Bloomberg.

