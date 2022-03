Finantsanalüüsi ekspert sõelus läbi soodsad ettevõtted börsil

Investor Paavo Siimann avaldas ka enda ostunimekirja Balti börsilt. Foto: Erakogu

Investor ja finantsanalüüsi ekspert Paavo Siimann vaatas üle, millised Balti börsi põhinimekirjas olevad ettevõtted paistavad suure languse järel soodsad.

Investor ja finantsanalüüsi ekspert Paavo Siimann käis "Investor Toomase tunnis" ülevaadet andmas, millised aktsiad paistavad eelmise aasta majandusaruannete põhjal praeguste aktsiahindade juures soodsad. Samas tõdes ta, et fundamentaalanalüüsi puhul tuleb arvestada, et tegemist on minevikus tehtud tulemustega ning tuleviku osas peaks iga investor ise arvestama, millised võivad olla ettevõtte väljavaated.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev