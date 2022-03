IPO-sadu jätkub: Eesti terviseidu võtab suuna börsile

Robus Athleticsi asutaja ja tegevjuht Mikk-Alvar Olle soovib kaasatava rahaga laieneda üle kogu maailma. Foto: Robus Athletics/Agenda PR

Eesti sporditehnoloogia iduettevõte Robus Athletics on andnud teada, et alustas ettevalmistusi oma aktsiate esmaseks avalikuks pakkumiseks ja esitas taotluse aktsiate kauplemisele võtmiseks Tallinna First Northi alternatiivturul.

Robus Athletics esitas sellel nädalal Nasdaq Tallinna börsile taotluse alustada ettevõtte aktsiate kauplemisele võtmise menetlust First Northi alternatiivturul. Esmase avaliku aktsiaemissiooniga kaasatavat raha kasutab ettevõte rahvusvaheliseks laienemiseks ning tootearenduseks.

