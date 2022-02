Coop Pank kasvatas aastaga tugevalt kasumit

Andres Kase: tutvu koolitusega, mis on aidanud kümnetel Eesti firmadel kasumlikkust tõsta

Nii Eesti teenindus- kui ka tootmisfirmades on palju potentsiaali. Tootmise korralik organiseeritus toob parema tulemuslikkuse just keerulisel ajal ja omast kogemusest ütlen, et Eesti toomisettevõtte juhtimisel saab 4x100 teatejooksu eeskujuks võttes tulemuslikkust tuntavalt palju tõsta, selgitab koolitaja Andres Kase.

