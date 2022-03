Coop Pank plaanib oma esimest dividendi

Varjatud puudusest teadlik kinnisvaramaakler võib tööst ilma jääda

Kui kohtus on võimalik tõendada, et kinnisvara puudusega seotud infot on maaklerile antud ja ta on teadlikult jätnud tulevasele kliendile selle info edastamata, siis on võimalik müüjale esitatud kahjunõue edastada ka maaklerile, sest ka maakleri ja müüja vahel on sõlmitud käsundusleping, rääkis vandeadvokaat Virge Murak saates „Triniti eetris“.

